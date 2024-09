Remessas de emigrantes sobem 1% para 1.989 M€ no primeiro semestre

As remessas dos emigrantes subiram 1,01% no primeiro semestre, para 1.989,14 milhões de euros, ao passo que as verbas enviadas pelos estrangeiros em Portugal aumentaram quase 5%, para 298,38 milhões de euros.

De acordo com os dados do Banco de Portugal, compilados hoje pela Lusa, os trabalhadores portugueses no estrangeiro enviaram, durante os primeiros seis meses deste ano, 1.989,14 milhões de euros, o que revela um aumento de 1,01% face aos 1.969,24 milhões de euros enviados no primeiro semestre do ano passado.

Em sentido inverso, as verbas enviadas pelos trabalhadores estrangeiros em Portugal subiram 4,97%, passando de 284,25 milhões de euros, nos primeiros seis meses do ano passado, para 298,38 milhões, de janeiro a junho deste ano.

Os brasileiros representam a comunidade que mais verbas enviou para o seu país, sendo responsável por mais de metade das remessas enviadas, com 153,33 milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano, o que representa uma subida de 9,85% face aos 139,58 milhões enviados no período homólogo de 2023.

No que diz respeito aos portugueses a trabalhar no estrangeiro, o maior volume de remessas foi proveniente de França, com mais de 25% do total - os emigrantes em França enviaram 536,87 milhões de euros, apenas 0,22% abaixo dos 538,08 milhões que enviaram nos primeiros seis meses do ano passado.

Olhando apenas para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), regista-se um aumento de 6,14% no acumulado de janeiro a junho, fruto da subida das remessas dos africanos a trabalhar em Portugal, de 21,84 milhões de euros, para 23,18 milhões.

Já os portugueses a trabalhar nos PALOP enviaram mais 1,65% no mesmo período, resultado da subida registada entre o primeiro semestre do ano passado, com 154,66 milhões, e os primeiros seis meses deste ano, período em que enviaram 157,21 milhões de euros.

No que diz respeito apenas ao mês de junho, o mais recente sobre o qual há dados disponíveis, registou-se uma ligeira redução nas remessas recebidas, de 0,66%, para 346,06 milhões de euros, e uma subida também ligeira, de 0,91%.