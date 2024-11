Fernando Paulo Cardoso Valor, 56 anos, natural de Viseu, chegou esta manhã ao Aeroporto Internacional OR Tambo, em Kempton Park, procedente de Paris, França, para assumir as funções de Adido Social, junto à embaixada de Portugal em Muckleneuk, Pretória.

Valor foi dirigente associativo da Associação Académica de Aveiro, na Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia de Viseu e na Federação Académica de Viseu. É licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Escola Superior de Tecnologia de Viseu. Pós-graduado em Educação Especial, pela Escola Superior de Educação de Fafe. Projetista de Automatismos Industriais, de instalações Elétricas e de Telecomunicações, Higiene e Segurança no Trabalho, Tecnologias de Informação e Comunicação, desde 1996. Professor dos Quadros de Nomeação Definitiva do Ministério da Educação desde 2005.

Foi ainda adjunto do Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, no XIX e XX Governos Constitucionais, desempenhando ainda as funções de técnico especialista para realizar trabalhos técnicos específicos em matérias das comunidades portuguesas e assuntos consulares.

No aeroporto era aguardado por Rui Fragoso da organização Centro Africa-China para política e consultoria (Africa-China Centre for Policy & Advisory) e Diretor Geral da South Africa Portugueses Chamber of Commerce (SAPCC) e recebeu os cumprimentos de boas vindas por um Conselheiro da Diáspora Madeirense de Joanesburgo.