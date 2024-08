A concentração teve lugar no adro da Sé do Funchal, depois de uma missa oficiada pelo padre Fernando Soares a pedir paz para os venezuelanos que vivem momentos difíceis na sequência das presidenciais de 28 de julho.

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

“Fora Maduro! A Venezuela é nossa!” e “liberdade!” foram as palavras de ordem que mais ecoaram entre as pessoas que participaram na concentração, que contou com Lídia Albornoz, conhecida militante do CDS/Madeira, e Carlos Fernandes, presidente do Núcleo de Emigrantes do PSD/Madeira e deputado à ALR.