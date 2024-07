José Maurílio Teixeira, antigo presidente do Clube Madeirense do Santíssimo Sacramento de New Bedford, morreu ontem aos 91 anos de idade, vítima de doença prolongada.

O madeirense, natural do Funchal, mais precisamente do sítio do Bom Sucesso, emigrou para os Estados Unidos da América aos 16 anos, tendo trabalhado no setor da construção e doçarias antes de se alistar na Guarda Nacional, na qual alcançou a patente de Sargento de Artilharia.

Depois de deixar a vida militar, José Maurílio Teixeira, juntamente com o pai, investiu no ramo das padarias, tendo mais tarde ampliado os seus investimentos ao setor dos cafés e bares.

O empresário serviu como festeiro da Festa do Santíssimo Sacramento durante muitos anos, o que lhe permitiu tornar-se membro do clube, no qual desempenhou várias funções e cargos, o mais importante dos quais o de presidente (1966, 1973-1980, 1985-1994).