Duo luso-americano The Portuguese Kids estreia série de comédia na RTP

O duo luso-americano The Portuguese Kids, composto por Derrick DeMelo e Brian Martins, estreia a 18 de março a nova série de comédia “Portuguese Problems” na RTP, falada em inglês e português e inteiramente filmada nos Estados Unidos.

Com seis episódios de meia hora, a série mostra a experiência dos filhos de emigrantes portugueses nos Estados Unidos e os momentos cómicos do quotidiano que surgem das diferenças culturais e geracionais.

“Ainda temos quem só vista preto depois do marido morrer e pessoas que fazem vinho na cave, porque são tradições que trouxeram com eles nos anos 70 e não as vão largar”, disse à Lusa Derrick DeMelo. “Há muita comédia nesses momentos e por causa da barreira de linguagem”, considerou.

Mas apesar de ser a experiência de luso-americanos filhos de emigrantes açorianos, DeMelo frisou que “Portuguese Problems” ilustra algo mais abrangente e transversal, que perceberam ao longo dos anos nas suas digressões mundiais.