Presentes nesta nestas comemorações estiveram cerca de 400 pessoas, entre as quais membros do governo sul-africano e diplomatas de vários países.

Esta efeméride é celebrada anual e normalmente no dia 10 de junho, assinalando o perecimento do Épico Luis Vaz de Camões, mas, hoje, atipicamente, foi assinalada com antecedência, julgamos, por motivo das eleições europeias 2024, que se realizam no próximo dia 9 de junho, com a finalidade de eleger os 21 deputados portugueses com assento no Parlamento Europeu.

Realizaram-se, hoje, nos pitorescos jardins da Embaixada de Portugal, em Muckleneuk, Tshwane (ex-Pretória), as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades.

A gestora financeira de renome internacional, luso-descendente, Maria Ramos e Trevor Manuel, figuras incontornáveis da vida pública e política sul-africana, estiveram presentes nestas comemorações tendo sido muito cumprimentados e elogiados.

A cerimónia foi iniciada com a entoação de “A Portuguesa” por Katia da Ponte Vallier, acompanhada por uma banda da Polícia de Segurança Pública (sigla em inglês SAPS), onde quase todos os presentes em uníssono acompanharam.

O Embaixador de Portugal, José da Costa Pereira, usou da palavra, começando por agradecer a presença de Angela Thoko Didiza, assim como de várias entidades diplomáticas e de quantos ali se encontravam.

Expressou os seus parabéns à ministra Thoko Didiza, pela forma exemplar, digna e pacífica como decorreram as eleições gerais, pedindo aos presentes um aplauso no que foi correspondido.

Costa Pereira fez menção sobre alguns acordos bilaterais, nomeadamente, sobre defesa, educação e turismo, cujos trabalhos sofreram uma pausa devido à crise política acontecida em Portugal.

Por fim, fez menção que a comunidade portuguesa é a sua principal atenção, querendo dar a conhecer a sua atividade, integração, empreendedorismo, inserção, aquilo que certamente as entidades sul africanas têm conhecimento, e a sua contribuição à economia da África do Sul.

Em seguida falou Thoko Didiza, ministra da Agricultura, Reforma das Terras e do Desenvolvimento Rural, que começou por cumprimentar o Embaixador de Portugal, a secretária de Estado da Ciência, Professora Doutora Ana Paiva, embaixadores e Altos Comissários e membros do Corpo Diplomático e membros da Comunidade Portuguesa dizendo que em representação do Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa e do Governo da República da África do Sul apresentava parabéns ao Presidente da República, Governo de Portugal e à Diáspora Portuguesa nesta ocasião de alegria.

Expressou a sua convicção de que o relacionamento entre os dois países será fortalecido de maneira que promover um mundo melhor.

Didiza disse aguardar com ansiedade poder dar as boas-vindas à seleção portuguesa de rugby para defrontar os Springboks, num teste histórico entre as duas nações, em Bloemfontein, no dia 20 de julho.

Thoko Didiza acabou por receber uma taça de champanhe e pediu a todos os presentes que erguessem a suas taças para um brinde à saúde e prosperidade do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e a todo o povo português, concluindo com votos para que a amizade entre as nações continue por muitos anos.