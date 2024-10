Sara Fernandes, conselheira das Comunidades Portuguesas na Austrália, pediu ao Governo português para reativar as “conversações no que diz respeito à Convenção da Segurança Social entre a Austrália e Portugal”.

A funchalense, que se encontra radicada em Perth há mais de uma década, revelou o seu pedido através das redes sociais, ao dar conta de uma reunião mantida com o secretário de Estado da Segurança Social, Jorge Campino.

A conselheira, natural de São Roque, lembra que o “acordo requer uma revisão no que diz respeito às reformas portuguesas quando recebidas/declaradas na Austrália”, lembrando que “as reformas portuguesas não são uma fonte de rendimento”, mas “sim um reflexo do desconto de muitos anos de trabalho do português no seu País de Origem”.

Fernandes recorda ainda que o “acordo já não é revisto há 20 anos”.