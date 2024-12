Um comunicado da HIP Alliance de que o JM teve acesso anunciou a nomeação formal de Cidália Jordão Olivier como chefe da Secção Portuguesa da Aliança.

Cidália Jordão Olivier tem atuado como chefe interina desde junho de 2022, e sua nomeação foi formalizada, com efeito a partir do dia 1 de novembro 2024.

A HIP Alliance é um acrónimo para Aliança Helénica, Italiana, e Portuguesa da África do Sul, foi estabelecida em 2003, com o objetivo de reduzir a lacuna entre o governo sul africano e as necessidades das comunidades HIP.

Esta Aliança é composta por empresários e profissionais oriundos das comunidades helénicas (grega e cipriota), italiana e portuguesa da África do Sul, que disponibilizam o seu tempo, capacidade e experiência para promover o bem-estar dessas comunidades e, por extensão, do continente africano.

Sobre a missão do HIP, esta organização apoia a unidade entre as suas comunidades no governo e assegurar que elas prestem a sua contribuição positiva para o país.

A HIP promove a cidadania ativa, o desenvolvimento sócio económico e iniciativas de solidariedade dentro do espaço territorial sul africano.

O HIP é um lobby pró-ANC partido governamental e integra a Internacional Socialista.

Cidália Jordão Olivier, encetou as funções, interinamente, em junho de 2022 substituindo o lusodescendente José Ilídio do Nascimento por este se ter ausentado da África do Sul em maio de 2022.

O comunicado está assinado pelo presidente da organização HIP Alliance, Stravos Nicolaou.