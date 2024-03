Foi inaugurada este fim de semana, no Art Centre, Galeria 1, da Keyes Art Mile, em Rosebank, Joanesburgo, pelo Embaixador de Portugal na África do Sul, José Costa Pereira, a exposição coletiva de sete artistas portugueses, radicados neste país africano.

A exposição intitulada de Ecos Visuais/Visual Ecos foi fortemente concitada por Graça da Fonseca, Cônsul-Geral de Portugal em Joanesburgo, tendo merecido a anuência quer de artistas e outros apoiantes a um evento direcionado e apropriado a um público específico.

Observado que duas das obras apresentadas refletem aspetos de períodos históricos entre Portugal e África Sul, como Bartolomeu Dias que conseguiu a grande façanha que parecia impossível de concretizar, o dobrar do Cabo das Tormentas, atualmente Cidade do Cabo, colocando o Padrão dedicado a São Filipe em julho de 1498.

Um outro quadro de Vasco da Gama, figura ainda hoje falada e admirada pelas gentes sul africanas e orientais que sabem ter sido o navegador português o descobridor do caminho marítimo para a Índia através do Atlântico. Duas obras com a assinatura de Fernando Correia. A exposição tem sido bastante frequentada tendo no primeiro dia excedido as expetativas.

As obras em exposição não eram para venda, mas alguns visitantes apreciadores de arte insistiram na aquisição de algumas obras deste excelente conjunto de artistas da nossa comunidade.

A curadora da exposição está a cargo de Ana Flores artista de renome que integra trabalhos seus conjuntamente com outros seis artistas, Caitlon Costa, Dalila de Matos Fernando Correia, Paulo Carvalho, Rosa de Castro e Rui Alves. O evento decorre até dia 10 do corrente mês.