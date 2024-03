Benfica e Sporting venceram antes de se defrontarem na próxima jornada. Os ‘encarnados’ falharam três grandes penalidades, enquanto os ‘leões’ começaram a perder, garantindo os três pontos depois dos percalços.

Este é o destaque da capa desportiva deste sábado do JM, que, no que toca à II Liga, refere que Fábio exige foco dos verde-rubros na “fase mais bonita do campeonato”, e que Margarido quer amealhar pontos para o Nacional e fazer contas no fim.

Tudo isto e muito mais na edição impressa de hoje do seu Jornal, já disponível nas bancas e online.