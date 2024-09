O Sporting continua imparável e conta com uma nova coqueluche no ataque, o dinamarquês Conrad Harden, que marcou na estreia pelos leões. Um bis do sueco Gyokeres, o suspeito do costume, fechou o triunfo frente ao AVS.

Este é o tema que faz a manchete do suplemento desportivo do JM, onde em destaque está também Dyego Sousa, avançado do Nacional que está lesionado e deverá falahar os próximos dos jogos, frente a Famalicão e Benfica. Já no Marítimo, o desaire em Pevidém fez aumentar a contestação. E ainda na Taça de Portugal, também Machico viu o sonho hipotecado devido aos erros defensivos.

Saiba ainda que o madeirense Martim Meneses é pentacampeão nacional de karting e que o Boavista dominou o torneio Gastromadeira 2024.

Leia mais sobre estes e outros assuntos, na edição desta segunda-feira do seu JM.