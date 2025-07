Tal como é habitual, várias dezenas de pessoas aproveitaram para espreitar as verificações técnicas e administrativas, um momento que desperta sempre muita curiosidade aos adeptos.

As verificações administrativas, em que são analisados todos os documentos relativos à participação dos concorrentes, iniciaram-se às 17 horas na Praça CR7. Por seu lado, as verificações técnicas iniciais, sessão em que os comissários técnicos auferem da conformidade das viaturas com a sua ficha de homologação assim como a sua aceitação para circulação viária, começaram às 17h15 no Cais 6 do Porto do Funchal.