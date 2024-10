Chegou ao fim, este domingo, a segunda edição do Eco Rally Madeira 2024, prova que foi vencida por Sérgio Magno (Peugeot E-3008 GT), navegado por Ana Joaquim.

O piloto, natural da Madeira, estreou-se assim a vencer na terra natal, numa prova em que foi o mais regular. No pódio da regularidade ficaram, ainda, em segundo lugar, a equipa de Filipe Maia / Tiago Caio, em Polestar 2, e em terceiro a dupla Carlos Silva / Sancho Ramalho, conduzindo um BMWi3.

A vertente da competição de Eficiência Energética do Eco Rally da Madeira foi ganha por Emilien Le Borgne / Alexandre Stricher, em Dacia Spring. Os restantes lugares do pódio para as equipas que fizeram melhor uso da energia disponível na sua viatura foram alcançados por Jessica Alves Atouguia / Joana Alves Atouguia, em Renault Twingo, e Carlos Silva / Sancho Ramalho, em BMWi3.

A taça da Power Stage do Eco Rally da Madeira, disputada no Machico, foi erguida pela dupla Emilien Le Borgne / Alexandre Stricher, em Dacia Spring. O pódio desta especial ficou completo com o segundo lugar de Carlos Silva / Sancho Ramalho, em BMWi3, e com a terceira posição da dupla Paula Joaquim / Sofia Escarigo, em VW id3.

O prémio para a melhor equipa feminina foi atribuído à dupla Ana Faria / Rita Nepomuceno, conduzindo um Opel Corsa-e 5P. No segundo lugar ficou a equipa Paula Joaquim / Sofia Escarigo, em VW id3, tendo o terceiro posto sido ocupado por Jessica Alves Atouguia/ Joana Alves Atouguia, em Renault Twingo.

A dupla Duarte Júnio Gonçalves / Vítor Rodrigues, em Smart #3 Bravus, foi a melhor equipa madeirense em prova.

