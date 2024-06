Vários clubes em conferência conjunta para “sensibilizar” sobre aprovação do Orçamento regional

Decorrerá esta sexta-feira, dia 14 de junho, uma conferência de imprensa conjunta, pelas 10h30, na Sala de Imprensa do Estádio do Marítimo, onde vários clubes madeirenses irão apelar para a aprovação do orçamento regional.

A sessão, que vai juntar os presidentes de vários clubes regionais, passa por apresentar alguns pareceres e preocupações que assolam o panorama atual do desporto na Região Autónoma da Madeira, com principal objetivo de sensibilizar sobre a importância da aprovação do Orçamento da Região, tema que está em debate na atualidade política local, e todos os possíveis impactos que este tem no futuro do desporto.

Na ocasião vão marcar presença algumas das equipas madeirenses que competem em provas a nível nacional, sendo elas o CS Marítimo, o CD Nacional, a AD Camacha, a AD Machico, o CS Madeira, o Académico Funchal, o CAB Madeira e a AD Galomar.