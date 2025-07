A classificativa da Boaventura, o planalto do Paul da Serra ou a emblemática passagem noturna pelo Ribeiro Frio continuam bem presentes na memória de muitos entusiastas do desporto automóvel, embora já não integrem o itinerário do Rali da Madeira. O Jornal recorda alguns dos troços mais lendários que ajudaram a escrever mais de seis décadas de história da prova.

Leia as duas páginas que fazem manchete da capa desportiva do Jornal desta segunda-feira. Mas não se fique por aqui. Sabia que no Boccia, Francisco Gouveia é o prodígio de ouro. Jovem atleta do Santacruzense brilhou, mais uma vez, nos Jogos Paralímpicos Europeus da Juventude.

Quanto ao futebol, no Marítimo Igor Julião é trunfo para todo o corredor direito. Vítor Matos tem lançado o lateral como extremo durante a pré-época.

No Nacional, Tiago Margarido já pensa em dispensas. Técnico tem 30 jogadores à disposição e pretende trabalhar com um plantel composto por 25 opções.

