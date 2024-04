Bom dia!

Caso o Benfica não vença em Famalicão, o Sporting, em caso de vitória, arruma já as contas do título na próxima jornada. Na parte inferior da tabela, Vizela e Chaves parecem condenados, mas são vários os conjuntos que procuram fugir do play-off de manutenção.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a II Liga. Nacional disparado, Marítimo mais próximo. Os alvinegros já olham para o título, os verde-rubros anseiam por uma vitória pacense, hoje, frente ao AVS.

Quanto à Liga dos Campeões, Bayern e Real começam hoje o duelo pela final.

Já no Desporto Escolar, 1.300 alunos da Pré encheram a Quinta Magnólia.

Saiba ainda que 42 aceleram no Rali de São Vicente. Prova organizada pelo Nacional arranca na noite de sexta-feira e termina no final da tarde de sábado.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!