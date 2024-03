Tiago Berenguer, de 15 anos, tornou-se o atleta mais jovem a conquistar um título nacional de seniores em badminton. Afastou o número 1 português nas meias-finais e bateu na final um opositor quase 10 anos mais velho. “A idade, para mim, não importa muito”, sublinha ao JM.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o atletismo. Adriana conquista prata na Marcha. A atleta da ADRAP sagrou-se vice-campeã nacional de sub-23 nos 3.000 metros marcha.

Quanto ao Desporto Escolar, corta-mato movimentou mais de 1.000 alunos.

No futebol, CR7 em desvantagem na Champions Asiática. O Al Nassr perdeu por 1-0 diante do Al Ain e tem de correr atrás do prejuízo na segunda mão dos ‘quartos’.

Por cá, no Nacional, Gustavo Silva vale 600 mil. De acordo com o Transfermarket, o brasileiro é, juntamente com Danilovic, o jogador mais valioso, contribuindo ainda com golos e assistências.

Já o Marítimo quer contrariar Belenenses defensivo com autoridade. Fábio Pereira espera um Belenenses focado a defender, mas confia num jogo competente e autoritário da sua equipa, no sentido de somar os três pontos.

