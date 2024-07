Continuam em grande os tenistas madeirenses presentes no Campeonato Nacional de Sub-14.

Hoje, no Clube Ténis de Setúbal, os ‘pequenos craques’ madeirenses tiveram apenas na variante de pares, no que diz respeito a quadros principais.

De acordo com nota da Associação de Ténis da Madeira, nos pares femininos, continuam em grande a dupla Francisca Marote e Madalena Fernandes que ainda não deixaram escapar qualquer set na prova.

Desta feita, derrotaram, nos quartos-de-final, Laura Levy e Sofia Skrypnichenko por 6-1 e 7-6, marcando presença nas quatros melhores duplas do torneio (vão defrontar Carolina Bernardo e Noa Freitas).

Francisca Marote voltou a repetir a façanha, desta feita, ao lado de Afonso Paulino na variante de pares mistos.

A dupla madeirense venceu hoje, pelo fim da tarde, Clara Pereira Gomes e Artur Correia Freire por 6-3 e 6-0 e vão defrontar os segundos cabeças-de-série, Beatriz Angélico e António Rodrigues.

Francisca Marote ainda teve tempo para vencer a segunda ronda do Quadro B, estando nas meias-finais, com jogo marcado para amanhã. Amanhã também é dia de Madalena Fernandes entrar em ação nos quartos-de-final de Singulares Femininos onde vai defrontar Inês Esteves, procurando um lugar entre as quatro melhores jogadoras do país.