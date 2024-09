A craque madeirense voltou ontem a ser decisiva ao apontar os dois golos do triunfo do Sporting frente às islandesas do Breidablik, apurando a equipa para a segunda ronda de qualificação para a Liga dos Campeões.

O assunto faz a notícia principal da capa de Desporto do JM de hoje já disponível nas bancas.

Por outro lado, a seleção nacional de futebol volta hoje a entrar em campo para enfrentar a Escócia, num jogo a contar para a Liga das Nações.

O selecionador nacional promete alterações no onze português.

Na Taça de Portugal, Machico segue em frente e Gaula cai de pé.

Nos sub-19, o Marítimo goleou o Juventude e conquistou a Supertaça.

Já no andebol, o Madeira SAD vai lutar pelo bronze na Supertaça Ibérica. O conjunto madeirense perdeu nas meias-finais frente ao campeão espanhol, o Bera Bera.

No automobilismo, Dinarte Nóbrega venceu no aceso duelo com Gregório Faria, na prova da Ribeira Brava.