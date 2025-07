O mesatenista Gonçalo Gomes venceu em pares nos Mundiais Universitários. No Festival Olímpico da Juventude Europeia, Maribel Sousa, em badminton, estreou-se com dois triunfos. E no andebol, Martim Fernandes, Simão Gonçalves e João Vieira ajudaram Portugal a bater a Noruega. O talento madeirense está em destaque na capa do Desporto de hoje do JM.

No futebol, o avançado angolano Lucas João é reforço de peso do Nacional. Por outro lado, os alvinegros venceram (4-2) o Académica, com golos de Douglas Nathan, Jota e um bis de João Aurélio.

“Rali da Madeira confirma 97 participantes”; e “Benfica enfrenta franceses do Nice” compõem as restantes chamadas na capa do Desporto de hoje.