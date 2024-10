Taça da Liga: Nacional perde com Sporting e é afastado da Final Four

O Sporting apurou-se hoje para as meias-finais da Taça da Liga de futebol pela oitava época consecutiva, ao vencer por 3-1 na receção ao Nacional, no primeiro jogo dos quartos de final do novo formato da competição.

Hjulmand (53 minutos) e Gyökeres (65, de grande penalidade, e 70) marcaram os golos dos ‘leões’, enquanto Rúben Macedo (66) ainda reduziu para os madeirenses, sendo que a formação lisboeta vai defrontar nas meias-finais o vencedor do duelo entre FC Porto e Moreirense, agendado para quinta-feira, no Estádio do Dragão, às 20:45.

Benfica-Santa Clara, na quarta-feira, às 20:15, e Sporting de Braga-Vitória de Guimarães, na quinta-feira, às 18:45, são os restantes encontros dos ‘quartos’, que ditarão as equipas que se vão encontrar na outra meia-final.

A ‘final four’ da Taça da Liga vai decorrer em Leiria, com as meias-finais em 07 e 08 de janeiro de 2025, e a final marcada para dia 11 do mesmo mês.