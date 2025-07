A equipa de sub-13 do Santacruzense também está a sofrer com os ventos fortes que têm condicionado o tráfego aéreo no aeroporto da Madeira.

A participação num torneio de futebol em Braga está a terminar de maneira desgastante para a comitiva composta por quase três dezenas de pessoas.

Primeiro, tiveram de arranjar estadia numa unidade hoteleira, com a TAP a se responsabilizar pelo reembolso de 60 euros por cada passageiro. Os responsáveis pela equipa rapidamente trataram de todo o processo e conseguiram arranjar hotel.

Mas, depois foram informados que a solução de viagem de regresso implicaria nova situação incaraterística, até em função do facto de a maioria dos elementos da comitiva serem menores de idade.

Porque a TAP colocou-os a viajar ao final da noite de hoje para o aeroporto de Lisboa, onde terão de ficar até às primeiras horas da manhã de amanhã, para seguir depois num voo em direção à Madeira. Situação que gera desconforto e indignação dos pais que acompanham a equipa nesta deslocação que deveria ser recordada por motivos que não os que estão a ocorrer atualmente.