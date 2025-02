O Sporting venceu hoje o Farense, por 3-1, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol.

Os golos do triunfo leonino foram apontados por Iván Fresneda (11 minutos), Ousmane Diomande (26’) e Conrad Harder (89’).

Do lado do Farense, Lucas Áfrico reduziu a desvantagem algarvia nos descontos da primeira parte (45+4’).

Com esta vitória, o campeão nacional reforça a liderança, contando agora 50 pontos, mais nove do que Benfica e FC Porto, segundo e terceiro classificados, respetivamente, e que ainda vão jogar nesta ronda, enquanto o Farense prossegue no penúltimo lugar, com apenas 15 pontos.