O novo treinador do Marítimo deverá ser Jorge Silas, que já representou o clube enquanto jogador na época 2004/2005 e que orientou no ano passado o Mafra. Aos 48 anos, o técnico que brilhou no Belenenses e já orientou o Sporting, terá a missão de devolver os verde-rubros ao principal escalão do futebol português. Entretanto, a saída de Fábio Pereira já foi formalizada e Carlos André Gomes explica a mudança com a ausência de bons resultados.

Este é o tema que faz a manchete do suplemento desportivo do JM, onde em destaque está também o madeirense Diogo Camacho, que integra o staff de Bruno Lage no regresso ao Benfica, e Roberto Martínez, que promete uma equipa “cheia de vontade”. Portugal recebe hoje a seleção da Croácia, no Estádio da Luz, às 19h45.

Leia mais sobre estes e outros assuntos, na edição desta quinta-feira do seu JM.