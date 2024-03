Saarbrucken, do terceiro escalão, apura-se para as ‘meias’ da Taça da Alemanha

O Saarbrucken, do terceiro escalão, apurou-se hoje para as meias-finais da Taça da Alemanha de futebol, depois de vencer o Borussia Monchengladbach por 2-1, com o golo do triunfo a ser obtido no período de compensação.

A jogar fora, o Borussia Monchengladbach, do primeiro escalão, ainda se adiantou no marcador logo aos oito minutos, com um golo de Robin Hack, mas a resposta da equipa da terceira divisão foi quase imediata, chegando ao empate aos 11, pelo francês Amine Naifi.

Aos 90+3, Kai Brunker fez o golo do triunfo do Saarbrucken, que voltou a surpreender na Taça da Alemanha, depois de já ter eliminado o Bayern Munique, na segunda eliminatória, e o Eintracht Frankfurt, nos oitavos de final.

A partida disputada hoje foi a última dos quartos de final da Taça da Alemanha, depois de o jogo, inicialmente agendado para 07 de fevereiro, ter sido adiado devido à chuva, que deixou o relvado impraticável.

Nas meias-finais, o Saarbrucken vai enfrentar o Kaiserslautern, do segundo escalão, enquanto no outro jogo o Bayern Leverkusen, líder da Bundesliga e única equipa do primeiro escalão ainda em prova, vai defrontar o Dusseldorf, também da segunda divisão.