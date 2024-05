O Sporting é campeão nacional de futebol. O 20.º título leonino foi selado com a derrota do Benfica, ontem, em Famalicão. A alegria leonina contagiou todo o País. Na Madeira, a Avenida do Mar voltou a ser o local de maior concentração dos adeptos. Os jogadores juntaram-se à festa em Lisboa. g Rúben Amorim aborda o futuro: “Eu fico, tenho contrato com o Sporting”.

Só podia ser esta a manchete da capa desportiva do JM desta segunda-feira.

O seu Jornal mostra ainda que na Choupana, foi chapa 4. O Nacional segue imparável em lugar de acesso direto à I Liga. Já o Marítimo cumpriu o seu dever, também venceu em Penafiel e pode sonhar com um erro do AVS, que só joga esta noite.

Em Penafiel, há esperança.