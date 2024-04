Rubiales detido no regresso a Espanha

Conforme avança o Notícias ao Minuto, foi hoje detido o antigo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Luis Rubiales chegou, esta manhã, ao aeroporto de Barajas, tendo sido interpelado pela Guardia Civil, anda dentro do avião.

“Apesar do aparato que se montou no terminal, Rubiales acabou por sair do aeroporto por outra zona numa carrinha da polícia”, pode ler-se na publicação.

Em investigação estão possíveis irregularidades em contratos na RFEF entre 2018 e 2023, quando Rubiales era presidente da federação, cargo que abandonou na sequência da polémica do beijo à jogadora Jenni Hermoso.

Rubiales negou as acusações de corrupção numa entrevista à televisão La Sexta que será integralmente transmitida hoje.

Recorde-se que em agosto do ano passado, Luis Rubiales beijou Jenni Hermoso no estádio de Sidney, após a final do Mundial de futebol feminino, que Espanha venceu.

Em 25 de janeiro, a Audiência Nacional espanhola decidiu que o antigo presidente da RFEF vai a julgamento por este caso.