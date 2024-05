Chegado ao fim da antepenúltima classificativa, João Silva caminha a passos largos para vencer o Rali de São Vicente. Na terceira vez que os pilotos passam pela zona do Rosário - a segunda passagem no figurino da especial de 10,75 km -, o líder da prova cimentou a vantagem que já vai nos 11,9 segundos.

Na classificativa seguinte, a décima e penúltima do rali, Miguel Caires (3:15.4) foi novamente mais rápido no troço do Foro, onde ganhou uma décima de segundo a João Silva (3:15.5). José Camacho voltou a ficar na terceira posição (3:28.5) e deu um passo seguro para confirmar o último lugar do pódio na classificação final.