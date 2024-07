Cristiano Ronaldo teve um jogo complicado, mas mostrou-se feliz com a passagem da seleção aos quartos de final do Europeu.

Com as emoções à flor da pele, pediu mesmo para interromper a entrevista. Mas ainda conseguiu transmitir que sentiu “uma tristeza inicial e uma alegria no final. É o que futebol dá. São momentos inexplicáveis, é oito ou oitenta”. “Tive a oportunidade de dar vantagem à seleção, não consegui, o Oblak fez uma boa defesa. Tenho de rever o penalti, não sei se marquei mal. Esta época não falhei nenhum. É um sentimento de tristeza e de alegria ao mesmo tempo”, acrescentou.

Considerou que “Portugal merecia passar. Portugal teve mais oportunidades e a Eslovénia passou o jogo todo a defender. A equipa está de parabéns, o nosso guarda-redes fez três defesas muito boas”.

E no final, para justificar as lágrimas, disse que não estava frágil. “Mesmo os mais fortes às vezes também têm os seus dias. Estava triste... a equipa quando precisa... falo depois, ok? Agora não consigo”.