Com o 1.º lugar do Grupo F assegurado, Roberto Martínez confirmou, ontem, a titularidade de Cristiano Ronaldo e Diogo Costa no duelo desta noite com a Geórgia (TVI, 20h00) Se vencer hoje, Portugal faz o pleno de vitórias na fase de grupos e repete feito com 24 anos.

Áustria causa sensação e vence grupo; Inglaterra, Dinamarca e Eslovénia avançam

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a I Liga. Rui Alves diz que Nacional vai perder sete titulares.

No andebol, encerramento da época encheu Jardim Municipal e no automobilismo Lamborghini Miura é cabeça de cartaz da Volta à Madeira Classic Rally.

