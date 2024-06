Roland Garros: Alcaraz vence Zverev e conquista terceiro ‘major’ da carreira

O tenista espanhol Carlos Alcaraz conquistou hoje o terceiro ‘major’ da carreira, ao vencer em cinco sets o alemão Alexander Zverev na final de Roland Garros, o segundo torneio do Grand Slam da temporada.

No duelo entre o terceiro e quarto colocados da hierarquia ATP, foi o jovem de 21 anos que se impôs na decisão da terra batida parisiense, com os parciais de 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 e 6-2, num encontro que durou quatro horas e 19 minutos.

Alcaraz conquistou pela terceira vez um torneio do Grand Slam, depois de Wimbledon, em 2023, e Open dos Estados Unidos, em 2022, ficando a faltar-lhe atingir o sucesso na Austrália para completar o quarteto de ‘majors’. Já Zverev, que tinha perdido a final do US Open em 2020, falhou pela segunda vez a conquista de um ‘major’.