Rodri festeja a Bola de Ouro em noite espanhola, mas sem Real Madrid

O médio Rodri, do Manchester City, conquistou hoje a Bola de Ouro, prémio atualmente coorganizado pela revista France Football e pela UEFA, numa cerimónia dominada pelo futebol espanhol a nível de vencedores, mas também fora do evento.

Rodri, internacional espanhol de 28 anos, que foi determinante na conquista do Euro2024, mas também no sucesso do Manchester City em Inglaterra, tornou-se apenas no terceiro espanhol a ser galardoado em quase 70 anos, cenário que, mesmo assim, levou o Real Madrid a avançar com um boicote à cerimónia, alegadamente em protesto pelo segundo lugar do brasileiro Vinícius Júnior.

Há 64 anos que um futebolista espanhol não era agraciado com o ‘Ballon D’Or’, sendo que o último foi Luis Suárez, em 1960, já depois de Alfredo di Stéfano ter recebido o troféu em 1957 e 1959.

O segundo lugar do brasileiro Vinícius Júnior na Bola de Ouro, com o inglês Jude Bellingham e o lateral Dani Carvajal na terceira e quarta posições, respetivamente, todos jogadores do Real Madrid, terá levado o atual campeão europeu ao boicote, embora os prémios tenham sido de domínio espanhol.

Dentro do universo ‘merengue’, o Real Madrid foi eleito a melhor equipa do ano, o seu treinador, o italiano Carlo Ancelotti, o melhor técnico da temporada, e Mbappé, atual jogador da equipa da capital, o melhor marcador da época 2023/24, em conjunto com o inglês Harry Kane, do Bayern Munique, embora o desempenho do francês seja referente ao periodo em que ainda estava no Paris Saint-Germain, seu antigo clube.

A nível de melhor treinadora, a britânica Emma Hayes, selecionadora dos Estados Unidos que venceu o título olímpico, já depois de ter levado o Chelsea ao triunfo no campeonato inglês, venceu o galardão, em que Filipa Patão, técnica campeã nacional pelo Benfica, estava na corrida.

O sucesso espanhol ficou ainda mais reforçado com Aitana Bonmatí, que superou no ‘pódio’ duas companheiras de equipa no FC Barcelona, a norueguesa Caroline Graham, segunda, e a compatriota Salma Paralluelo, terceira. A média voltou a levar para casa a Bola de Ouro de futebol feminino, repetindo o feito da última temporada, isto já depois de a equipa catalã também ter sido eleita a melhor da época.

Já Lamine Yamal, outra das grandes figuras do triunfo espanhol no último Europeu, conquistou o Prémio Kopa, que premeia o melhor futebolista jovem do ano (sub-21), com o português João Neves a ficar pela sexta posição.

Yamal, do FC Barcelona, tornou-se, aos 17 anos, o mais jovem vencedor deste galardão.

No evento que decorreu em Paris, no Théâtre du Châtelet, Diogo Costa, ‘dono’ da baliza da seleção portuguesa e do FC Porto, ficou pela oitava posição no Troféu Yashin, para melhor guarda-redes, com o argentino Emiliano Martínez, do Aston Villa, a repetir a conquista de há um ano.

A cerimónia, que decorreu sob inédita organização da UEFA e consagrou os eleitos com base no desempenho da época passada, no período compreendido entre 01 de agosto de 2023 e 31 de julho de 2024, deixou ainda homenagens às lendas Franz Beckenbauer, falecido no início deste ano, e Johan Cruijff, antigo jogador e treinador neerlandês, que marcou o futebol nos anos 70, 80 e 90.

Antes de tudo começar, durante o dia de hoje, o Real Madrid surpreendeu ao anunciar ao boicote ao evento por se sentir desrespeitado pela UEFA, pondo em causa os critério de atribuição dos prémios, indicando logo que nenhum dos seus jogadores seria um dos vencedores da Bola de Ouro, sobretudo Vinícius, que era apontado há largas semanas como o grande favorito a receber o troféu.