Ribeira Brava acolhe Final do Campeonato Nacional de Petanca

A Ribeira Brava é palco, este fim-de-semana, da final do Campeonato Nacional de Petanca, uma modalidade de precisão dividida em três variantes, concretamente individual, duplete e triplete.

Conforme informa uma nota enviada à redação, neste evento, reúnem-se 32 atletas, sendo 16 seniores masculinos, oito femininos seniores e oito juniores, provenientes tanto do continente como da Madeira.

Recorde-se que esta é a primeira vez que a final acontece na ilha, um esforço para promover e expandir o conhecimento deste desporto na região.

Entre as associações envolvidas, destacam-se a Estrela da Calheta, a Associação da Boaventura, a Santanense e o Clube Escola da Torre.

Apesar do empenho das associações e do crescente interesse na modalidade, a Madeira conta atualmente apenas com 41 federados, carecendo de espaços adequados para a prática do desporto.

“A petanca é uma modalidade inclusiva, que requer baixa exigência física e pode ser praticada por pessoas de todas as idades. Esta final visa estimular o desenvolvimento e a popularidade da petanca na ilha”, finda a mesma nota.

Os vencedores serão apurados amanhã durante a manhã.