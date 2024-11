Todos os 54 concorrentes inscritos para o Rally Madeira Legend, organização do Club Sports da Madeira, que estará na estrada de hoje a domingo, compareceram nas verificações administrativas e técnicas do evento, que tiveram lugar esta manhã na Praça do Povo, segundo revelou a organização em comunicado.

A ocasião foi aproveitada por muitos adeptos da modalidade e público em geral para um primeiro contacto com os pilotos e as magníficas viaturas presentes.

O programa do Rally Madeira Legend prevê ainda para hoje a cerimónia de partida, a ter lugar também na Praça do povo, às 17:00, e a disputa da primeira prova especial de classificação, Faial. Este troço cronometrado prevê 3 voltas ao kartódromo local, no belíssimo cenário que é o anfiteatro natural em que aquela pista permanente está inserida.