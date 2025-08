O espanhol Diego Ruiloba venceu a sexta classificativa do Rali da Madeira e isolou-se na liderança da prova, tendo agora uma margem de 7,7 segundos sobre o segundo classificado, João Silva. À entrada para a segunda passagem pelo Palheiro Ferreiro, o madeirense estava a apenas oito décimas do líder, mas o ritmo arrasador do piloto espanhol foi determinante.

Naquele que é o traçado mais longo do rali, Ruiloba foi o mais rápido, completando os 22,06 quilómetros de percurso em 13:37.5. O recorde na classificativa pertencia a Simone Campedelli (13:42,3) e tinha sido estabelecido no Rali Vinho Madeira do ano passado.

O italiano, que tem estado a recuperar terreno depois de uma manhã atípica, fez o segundo melhor tempo, ficando a dois segundos do espanhol (13:39.5). Miguel Nunes foi o terceiro mais rápido (13:42.7).