A seleção portuguesa de futebol de sub-19 falhou hoje o apuramento para o Europeu de 2024, ao perder com a Dinamarca por 2-0, em jogo da terceira jornada do Grupo 4, disputado em Coimbra.

Num encontro em que bastava o empate para a equipa das ‘quinas’ assegurar o primeiro lugar e consequente apuramento para o Europeu, que vai decorrer na Irlanda do Norte entre 15 e 28 de julho, a Dinamarca, a quem só o triunfo interessava, adiantou-se aos 60 minutos, por Thomas Jorgensen, tendo ampliado a contagem aos 70, através de Emil Hojlund.

Com este triunfo, a Dinamarca, vencedora do grupo, com nove pontos, assegurou a única vaga para o Europeu, atribuída apenas aos vencedores de cada um dos sete grupos de apuramento, enquanto Portugal terminou a ‘poule’ no segundo posto, com seis. Grécia e Sérvia, que empataram 3-3, concluíram o torneio com apenas um ponto, nos terceiro e quarto lugares, respetivamente.