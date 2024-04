Portugal no Europeu feminino de andebol com a França, Espanha e Polónia

A seleção portuguesa feminina de andebol vai disputar o Grupo C do Europeu de 2024 juntamente com França, Espanha e Polónia, com a competição a decorrer entre 28 de novembro e 15 de dezembro na Áustria, Hungria e Suíça.

O combinado luso, que participa pela segunda vez na fase final, terá como adversária mais difícil a França, campeã em 2018, em casa, mas que foi segunda em 2020 e terceira em 2002, 2006 e 2016, sendo que há dois anos terminou no quarto lugar.

A Espanha, igualmente habitual nas fases finais, não tem um currículo tão impressionante, destacando-se a prata em 2008 e 2014, sendo que nas derradeiras duas edições terminou na nona posição.

Quanto à Polónia, teve em 1998 o melhor desempenho, com a quinta posição, sendo 13.ª há dois anos.

Portugal teve apenas uma participação, em 2008, no Montenegro, tendo concluído em 16.º.

De acordo com o sorteio realizado em Viena, o grupo vai competir em Basileia, na Suíça, e Portugal estreia-se com a Espanha em 28 de novembro, defronta a Polónia em 30 e posteriormente a França em 02 de dezembro.

A Noruega, grande dominadora da competição, com nove medalhas de ouro, três de prata e uma de bronze, integra a ‘poule’ E, com a Áustria, Eslovénia e Eslováquia.

A competição vai decorrer em Viena e Innsbruck, na Áustria, Debrecen, na Hungria, e Basileia, na Suíça.