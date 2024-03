Portugal e Eslovénia defrontam-se hoje pela primeira vez na história, em Liubliana, num particular que vai servir de preparação para a fase final do Euro2024 de futebol, para o qual ambas estão apuradas.

A atuar pela primeira vez em solo esloveno, Portugal vai tentar somar o 12.º triunfo seguido e continuar totalmente vitorioso sob o comando de Roberto Martínez, numa partida em que o técnico espanhol vai aproveitar mais uma vez para testar situações de jogo, bem como novos jogadores e outros menos utilizados.

Matheus Nunes, lesionado, acabou por não viajar para a capital da Eslovénia e é baixa certo, enquanto Nuno Mendes também deverá ser poupado, igualmente por causa de problemas físicos.

Após a estreia de Jota Silva perante a Suécia (5-2), Dany Mota e Francisco Conceição poderão também viver os primeiros minutos da carreira na seleção principal.

Ausentes por opção do encontro com os suecos em Guimarães, Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Rúben Neves, Vitinha, Otávio, João Félix e o capitão Cristiano Ronaldo estão de regresso.

Ronaldo, jogador mais internacional de sempre (205) e melhor marcador de sempre (128), pode mesmo aumentar o seu número de ‘vítimas’ a nível de seleções, já que marcou a 47 países durante toda a sua carreira.

Em competição desde 1992, após o desmantelamento da Jugoslávia, a seleção eslovena nunca se cruzou no caminho de Portugal, apesar de já ter estado na fase final de dois Mundiais e um Europeu, bem como em todas as qualificações a partir desse ano.

O primeiro Eslovénia-Portugal da história está agendado as 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no Estádio Stozice, em Liubliana, e terá arbitragem de Irfan Peljto, da Bósnia-Herzegovina.

Portugal terá ainda outros três encontros de preparação antes da participação no Campeonato da Europa deste ano, todos em solo luso, com Finlândia, no Estádio José Alvalade, Croácia, no Estádio Nacional, e República da Irlanda, em Aveiro, em 04, 08 e 11 de junho, respetivamente.