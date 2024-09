Bom dia!

As deficiências apresentadas no capítulo da finalização têm custado pontos ao Nacional. Em Estoril, no passado domingo, o desperdício invulgar de soberanas ocasiões castigou a boa exibição da equipa. Dos quatro avançados do plantel, apenas Isaac encontrou as redes adversárias.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o rival. Há nove meses que o Marítimo não perdia nos Barreiros.

Saiba ainda que Amorim quer vencer hoje o Lille e que armada madeirense esteve em alto nível nos Mundiais em Itália.

Por cá, Associação de Futebol da Madeira volta a chumbar Lista B. Depois de ter visto o Conselho de Justiça dar provimento ao recurso apresentado pela lista excluída, a associação manteve a decisão, sublinhando que o presidente do Juventude de Gaula está apenas registado como “agente desportivo”. Os visados voltaram a recorrer.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!