O JM Desporto destaca na capa as derrotas do Marítimo e do Nacional.

‘Perdidos e azarados’ estiveram os dois emblemas madeirenses, o Marítimo a jogar na II Liga e o Nacional na I Liga.

Na estreia, o treinador verde-rubro não conseguiu que a equipa desse aos adeptos a vitória desejada em casa, frente ao Alverca, que levou a melhor por 2-1. Fora, o Nacional também não concretizou o desejo de Tiago Margarido de ganhar fora de casa, perdeu por 1-0 e reclama um penálti por assinalar.

O FC Porto também em destaque, na I Liga, mas pela positiva, com a vitória frente ao Farense. ‘Samu acabou com as dúvidas no Dragão’ é a chamada à capa da edição desportiva, relevando o contributo decisivo do reforço portista.