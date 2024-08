O Porto Santo Golfe e a Porto Santo Line têm, este mês, uma campanha que permite a passageiros do Lobo Marinho usufruírem de uma experiência de golfe, mediante a apresentação do cartão de embarque e o pagamento de 10 euros.

Esta iniciativa enquandra-se num conjunto de outras campanhas lançadas pela Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo com vista à captação de clientes e de interessados na modalidade que, segundo a presidente do Conselho de Administração, “tem vindo a crescer significativamente na Região”.

Nivalda Gonçalves destaca o curso de Iniciação ao Golfe, lecionado por um profissional credenciado, a Experiência de Golfe em Família, com a aprendizagem de conceitos básicos, para a experiência ‘driving range’ e ‘pitch & putt’, bem como o ‘Summer Membership’ e o ‘Summer Sale’, com a disponibilização de preços reduzidos e vantajosos para a prática de golfe.

Segundo a administradora, “o Porto Santo Golfe pretende tornar o campo cada vez mais acessível aos cidadãos, especialmente aos residentes na RAM”.