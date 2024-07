A judoca portuguesa Taís Pina mostrou-se hoje desiludida com a eliminação no primeiro combate dos -70 kg dos Jogos Olímpicos Paris2024, mas disse já estar a pensar no próximo ciclo olímpico.

“Dei tudo de mim. Quis dar o máximo que pude, mas não consegui o objetivo. Agora, é levantar a cabeça e preparar-me para os próximos Jogos”, afirmou no final a lutadora lusa, de apenas 19 anos, que perdeu frente à italiana Kim Polling, por waza-ari, no prolongamento do combate.

Taís Pina, que fazia a sua estreia olímpica depois de ter sido ‘repescada’, com realocação de quota face à saída de duas judocas na sua categoria de peso, vai ter pouco tempo para digerir esta derrota, uma vez que este ano ainda tem os Europeus e Mundiais de juniores, que vão se disputar em Talin, Estónia, entre 05 e 07 de setembro, e em Dushanbe, Tajiquistão, entre 02 e 06 de outubro, respetivamente.

“Ainda sou uma atleta júnior de último ano e, este ano, ainda tenho os Europeus e Mundiais, portanto, ainda espero acabar em grande este meu último ano de júnior”, concluiu a judoca do Algés e Dafundo, já apontando para o futuro próximo, depois de hoje não ter conseguido superar uma oponente contra a qual tinha duas vitórias.

O combate frente a Polling, de 33 anos, foi muito equilibrado, tendo a transalpina, de origem neerlandesa, conseguido superar Taís Pina apenas no prolongamento (05.05 minutos), por waza-ari.

Com esta eliminação, Portugal fica reduzido a três atletas na competição de judo, através de Patrícia Sampaio, nos -78 kg, Rochele Nunes, nos +78 kg, e Jorge Fonseca, nos -100 kg.