A final do Nível 4 do Torneio “Autocrescente MG Porto Santo Padel Trophy powered by Coral Puro Malte” será entre duas duplas do Porto Santo , Artur Vasconcelos/Ruben Drumond e Ricardo Silva/João Melim.

Os primeiros afastaram, nas meias-finais , Pedro Brito/Ramiro Correia e os segundos carimbaram a presença na final frente a Joana Barros/Delfim Esteves