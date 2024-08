Nuno Santos e Gonçalo Santos foram os grandes vencedores do torneio de padel do Porto Santo. A dupla venceu a única final, das quatro disputadas,que não foi decidida em ‘super tie-break’. Competiçãofoi elogiada pelos participantes. Esta a manchete do JM Desporto de hoje.

Mayra Santos também em destaque. Nadadora brilhou na competição mundial de natação no gelo realizada na Argentina.

Outros destaques. No Marítimo, ‘Fábio Pereira suspenso por um jogo’ e, também em futebol, ‘Camacha, Machico e Marítimo B apostam na prata da casa’.