O parlamento aprovou hoje um voto de pesar pela morte do antigo presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, sublinhando a “marca indelével” que deixou no desporto nacional, com a abstenção do social-democrata Hugo Carneiro.

O voto de pesar apresentado pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, teve os votos favoráveis de todas as bancadas, à exceção de Hugo Carneiro, vice-presidente da bancada do PSD e deputado eleito pelo círculo eleitoral do Porto, que se absteve.

No voto de pesar apresentado pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, o antigo dirigente do FC Porto é recordado como uma “figura não isenta de polémicas” e um “convicto e apaixonado portista” com um importante contributo para “a afirmação internacional da região de do país”.

Aguiar-Branco sublinha a conquista de mais de 60 títulos no futebol profissional e, em particular, de cinco troféus europeus e dois intercontinentais que, acrescenta, transformaram o FC Porto “na equipa portuguesa com mais sucesso internacional” e lembra a ligação de Pinto da Costa a treinadores portugueses que orientaram os portistas como José Maria Pedroto, Artur Jorge e José Mourinho.

“O longo percurso de Pinto da Costa como dirigente desportivo coincidiu com um tempo de afirmação do Futebol Clube do Porto enquanto potência desportiva nacional e europeia”, enaltece o presidente da Assembleia da República.

Jorge Nuno Pinto da Costa, ex-presidente do FC Porto, clube no qual se estabeleceu como dirigente mais titulado e antigo do futebol mundial entre 1982 e 2024, morreu no passado dia 15 de fevereiro aos 87 anos.

Pinto da Costa tinha sido diagnosticado com um cancro na próstata em setembro de 2021 e agravou o seu estado de saúde nas últimas semanas, menos de um ano depois da derrota para a presidência do clube frente a André Villas-Boas.

Empossado pela primeira vez em 23 de abril de 1982, seis dias depois de ter sido eleito sem oposição como sucessor de Américo de Sá, o ex-dirigente exerceu funções durante 42 anos e 15 mandatos consecutivos, levando o FC Porto à conquista de 2.591 títulos em 21 modalidades - 69 dos quais no futebol sénior masculino, incluindo sete internacionais.