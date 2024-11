O substituto de Rúben Amorim, que se vai mudar para o Manchester United, no comando técnico da equipa de futebol do Sporting vai ser apresentado hoje no Estádio José Alvalade.

Numa cerimónia marcada para as 12:00, no Hall VIP do Estádio José Alvalade, vai ser oficializado o nome do novo treinador dos líderes da I Liga portuguesa de futebol, com a imprensa portuguesa a noticiar que será João Pereira, treinador da equipa B dos ‘leões’, que disputa a Liga 3.

Rúben Amorim chegou ao Sporting no decorrer da temporada 2019/20 e até hoje cumpriu 231 jogos em todas competições, conquistando cinco troféus, com destaque para os títulos na I Liga em 2020/21 e 2023/24.

Esta temporada, depois de ter perdido a Supertaça no prolongamento para o FC Porto (4-3), o Sporting somou 11 triunfos consecutivos, igualando o seu melhor arranque de sempre no campeonato, que datava de 1990/91, então sob o comando do brasileiro Marinho Peres.

Os ‘leões’ lideram isolados o campeonato, com 33 pontos, mais seis do que o FC Porto e oito do que o Benfica (menos um jogo), além de serem segundos na fase de liga da Liga dos Campeões.