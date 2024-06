‘Provisório’ é o nome do novo rooftop bar no mais recente e renovado terraço do piso da restauração do Madeira Shopping. Com uma agenda que promete animação diária, o Provisório abre hoje, mas só durante a temporada de verão, encerrando portas em outubro. Com uma agenda forte para o EURO2024, esta Fanzone localizada no mais recente Rooftop da cidade é de livre acesso, prometendo a transmissão integral dos 51 jogos. Cerveja, Gin, Golos e muita música é o mote para os próximos 3 meses no maior shopping da região