A Seleção da Madeira de Natação participou no dia 27 de janeiro, na Taça Vale do Tejo, em Abrantes, com 16 nadadores selecionados para os escalões de Infantis e Juvenis.

Para disputar esta competição, no escalão de Infantis masculinos, foram selecionados os nadadores Tomás Figueiredo Gonçalves, Francisco Freitas Letra, Salvador Neves Mendes, Tomás Pinto Rocha, todos do Clube Naval do Funchal (CNF), que ficaram na 6a posição. A equipa feminina de Infantis, com as nadadoras Vera França Jesus, Maria Franco Ferro, Leonor Lourenço Sargo, Mariana Lopes Oliveira, todas também do CNF, ficaram na 10.ª posição desta competição.

No escalão de Juvenis masculinos, a equipa da Seleção da Madeira, composta por Francisco Guilherme Miranda, Guilherme Gomes Rodrigues, Marco António Castro, Salvador Freitas Andrade, todos do CNF, conquistaram o 7.° lugar. A equipa feminina da Seleção da Madeira alcançou o 6.° lugar com as nadadoras Vera Andrade Gonçalves e Paula Margarido Aguiar, ambas do Juventude Atlântico Clube, bem como as nadadoras Vanessa Fernandes Sá, do CNF e a Eleine Vieira Mateus, do Clube Desportivo Nacional, em muito bom plano.