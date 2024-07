Bom dia!

Os alvinegros não se conformam com a decisão do Conselho de Disciplina da FPF e interpuseram um recurso no Tribunal Administrativo Central. Rui Alves pretende que a Federação cumpra a deliberação do TAD, assume ter pedido uma indemnização e revela estar em análise uma queixa-crime contra os responsáveis federativos.

A Capa desportiva do seu Jornal destaca ainda a Remontada espanhola. A Espanha confirmou o favoritismo e está na final do Europeu de futebol. A França, ‘carrasco’ de Portugal, ainda começou a vencer, mas os espanhóis deram a volta ao desafio ainda no primeiro tempo.

Quanto ao futebol regional, clubes já ultimam plantéis para a nova época.

Saiba ainda que Galomar é o rei do Downtown e que no atletismo jovens madeirenses conquistam 10 pódios em Beja.

