Bom dia!

Os alvinegros estão confiantes para o encontro de hoje diante do Sporting. Margarido quer um bom ambiente e ainda “foco, rigor e seriedade” para vencer o Sporting. Rúben Amorim reconhece que “é sempre muito difícil jogar na Madeira”.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda jogo de ontem da I Liga. Triunfo tranquilo nos Açores. O FC Porto venceu o Santa Clara por 2-0, num jogo assertivo, onde foi dominador.

Já no Marítimo, Fábio Pereira diz que equipa está confiante. O treinador vinca que o grupo está bem e irá empenhar-se para trazer três pontos do reduto do Paços de Ferreira.

Saiba ainda que no triatlo Mariana Vargem regressa com medalha de prata. Atleta madeirense voltou aos treinos há cerca de seis meses, em grande plano, conquistando um resultado de relevo numa prova internacional na Turquia. Agora, olha para a Taça da Europa e o Mundial.

Destaque também para Mayra Santos que soma novo ouro. A nadadora luso-brasileira já conquistou quatro medalhas no Mundial de Natação no Gelo, que termina hoje.

Tudo isto e muito mais no seu JM de hoje!

Bom dia e bom fim de semana.